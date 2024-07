Cameroun-Afropop : Sabrina séduit l’Afrique avec un nouvel EP…

L’artiste a fait un retour remarqué sur la scène musicale africaine avec la sortie de son nouvel EP, intitulé « Unstoppable », dont le premier extrait est un clip de genre spectaculaire, « My Africa ».

Disponible sur toutes les plateformes, cet EP de 7 titres marque un tournant significatif dans sa carrière prometteuse. Depuis quelques années, Sabrina s’est imposée comme une figure incontournable de la musique camerounaise. Ses chansons, à la fois poignantes et entraînantes, résonnent profondément auprès de ses fans. Les attentes placées sur la nouvelle génération d’artistes ne semblent pas l’accabler ; au contraire, elles l’inspirent et la poussent à aller toujours plus loin. Unstoppable est le reflet de cette détermination et de cette ascension fulgurante.

Le nouvel EP de Sabrina démontre une fois de plus son talent et sa capacité à fusionner divers genres musicaux. En mêlant afrobeat, amapiano et afropop, elle crée des rythmes irrésistibles qui invitent à la danse. Ce premier extrait, My Africa, en est un parfait exemple. Sabrina nous transporte à travers les paysages majestueux et la riche culture du continent africain. Le clip, tourné à Rhumsiki, un village pittoresque de l’Extrême-Nord du Cameroun, met en lumière la beauté naturelle et l’esprit vibrant de l’Afrique.

Avec sa voix douce et profonde, l’artiste exprime son amour pour son continent, célébrant sa diversité et son patrimoine riche. My Africa est un hommage poignant qui a déjà conquis de nombreux internautes, renforçant encore davantage la place de Sabrina dans le cœur de ses admirateurs. Le clip est disponible sur YouTube https://www.youtube.com/watch?v=xO_2b1PTgIw&list=TLPQMjYwNzIwMjTJgt8mSYSlBA&index=5