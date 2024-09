Cameroun-André Onana : « En tant que joueurs, on suit le coach »

Le gardien de buts des Lions indomptables explique pourquoi à leur arrivée au Cameroun ils sont allés à l’hôtel Hilton de Yaoundé plutôt qu’à la Falaise de Douala.

L’entraineur sélectionneur des Lions indomptables Marc Brys et le gardien André Onana ont tenu la conférence de presse d’avant-match ce vendredi à la salle de conférence du stade Roumde Adjia de Garoua. La rencontre avec la presse précède le match Cameroun contre Namibie. La confrontation comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2025 aura lieu demain samedi au stade Roumde Adjia de Garoua dès 17h.

Au cours de la rencontre avec la presse, André Onana a donné la raison pour laquelle le rassemblement des Lions s’est fait à Yaoundé alors que la Fédération camerounaise de football l’a prévu à Douala. « Hiérarchiquement, notre patron c’est le coach. Nous en tant que joueurs, on suit Marc Brys. On n’a pas de parti pris. Le plus important pour nous c’est de jouer pour le Cameroun ». Quant à la cohésion du groupe, André Onana est confiant. « On va démontrer demain que nous sommes des professionnels. Le plus important c’est le groupe ».

L’entraineur sélectionneur Marc Brys assure qu’après le temps de tumulte observé, la sérénité est de retour. Le sélectionneur a laissé entendre que le problème du double staff a été résolu. Au prochain rassemblement, les Lions auront un seul staff. Le coach relève par ailleurs que le stade Roumde Adjia remplit les deux principaux critères qu’il aurait exigés pour le choix. Il est satisfait de la sécurité et de l’état du terrain. André Onana et Marc Brys disent aussi être contents d’être Garoua où ils vont démontrer demain de quoi ils sont capables.