Cameroun-Assemblée nationale : voici la prière de Laurentine Koa Mfegue pour l’élection présidentielle 2025

La doyenne d’âge de l’Assemblée nationale a élevé sa prière pour une présidentielle réussie au Cameroun. C’était ce 11 mars 2025 à l’occasion de la plénière d’ouverture de la première session parlementaire de l’année législative 2025.

A quelques mois de la tenue de l’élection présidentielle au Cameroun, le pays est en pleine ébullition. Des acteurs manifestent la convoitise. Le rendez-vous suscite intérêt et engouement. Dans ce climat, où « les loups, même les plus insoupçonnés » sortent, la chambre basse du Parlement appelle les acteurs intervenant dans le processus électoral au sens de responsabilités. Dans son discours d’ouverture de la session parlementaire ce jour au palais des Verres Paul Biya, la doyenne d’âge, Laurentine Koa Mfegue, a mis chaque acteur face à ses responsabilités. Le but est que règne la paix, avant, pendant et après le scrutin.

Dans son intention de prière élevée à la messe de rentrée parlementaire, la doyenne d’âge, du haut de son expérience, interpelle chaque pôle d’acteurs. « Que ceux qui ont la charge d’organiser sachent organiser conformément aux règles établies. Que ceux qui doivent juger disent le droit, rien que le droit. Que qui savent mobilisent afin de battre le moment venu tous les records de participation ».

Par la suite, elle a fait un clin d’œil aux leaders religieux et traditionnels. « Que ceux qui savent sanctifier et invoquer les esprits puissent sanctifier et prier afin d’éloigner de notre terre le spectre de la division et l’esprit maléfique du diable. Nous le savons ce dernier est toujours prompt à venir semer l’ivraie entre ls frères et sœurs »

Enfin, l’élu du Rdpc, présidente du bureau d’âge exhorte les hommes et femmes de la presse à bien jouer leur rôle. « Ceux qui sont chargés de rapporter, je les invite plus que jamais à rester professionnels et respectueux de la déontologie. Je pense aux dames, aux messieurs de la presse, aux multiples acteurs des réseaux sociaux. Par définition, ils sont tous les apôtres de la vérité, les historiens du présent. C’est un important rôle qui ne s’accommode point de manipulation, de désinformation et d’intoxication ».

Laurentine Koa Mfegue referme cette page par un vœu qu’elle souhaite voir se réaliser au terme du scrutin présidentiel. « Mon vœu est de voir notre pays réussir avec éclat, dignité, hauteur, la prochaine élection présidentielle. Mon vœu est de voir qu’après les joutes électorales, les Camerounaises et les Camerounais, toutes chapelles confondues, se remettre ensemble la main dans la mains pour sauvegarder l’essentiel, c’est-à-dire la paix et l’unité, le vivre ensemble et surtout notre légendaire fighting spirit afin d’affronter les défis du futur ». C’est sur ces paroles que la présidente provisoire de l’Assemblée nationale a déclaré ouverte la session parlementaire de mars 2025.