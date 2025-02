Cameroun : Bange Bank signe une convention pour le financement des PME

L’entente a eu lieu le 17 février 2025 entre le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat Achille BASSILEKIN III et le Directeur Général de la « BANGE BANK CAMEROUN S.A. » José Miguel OBIANG NCHAMA.

Bange Bank Cameroun a signé une convention de partenariat hier 17 février avec le gouvernement camerounais via son ministère des PME. Cette convention définit et précise les modalités du partenariat entre les deux parties pour le développement des Petites et Moyennes Entreprises du secteur de l’agro-alimentaire à travers le Programme d’Appui au Développement des Petites et Moyennes Entreprises de transformation des produits locaux de consommation de masse (PAD-PME).

Selon le ministère des PME, ladite convention porte sur la recherche des financements ; la mise en place d’une plateforme d’échanges visant à renforcer l’offre de services financiers et non financiers aux Petites et Moyennes Entreprises ; le développement des produits financiers innovants et inclusifs adaptés aux besoins des acteurs ; le financement des activités de développement des Petites et Moyennes Entreprises et l’accompagnement des Petites et Moyennes Entreprises à l’acquisition des équipements.

Pour atteindre ses objectifs, le MINPMEESA s’engage notamment à identifier les TPME et les acteurs de l’Economie Sociale, porteurs de projets dans le secteur agroalimentaire ; renforcer les capacités organisationnelles et managériales des PME et des UES identifiées ; sélectionner et soumettre à la BANGE BANK des projets matures et à fort potentiel de création de revenus et d’emplois ; accompagner les PME identifiées à leur structuration ; accompagner BANGE BANK dans le développement des produits financiers innovants et inclusifs adaptés aux besoins des PME agroalimentaires.

Pour sa part, BANGE BANK prend l’engagement de développer une offre de produits financiers et non financiers attractifs pour les PME agroalimentaires accompagnées par le MINPMEESA dans le cadre du PAD-PME ; appuyer le MINPMEESA dans le renforcement des capacités des bénéficiaires ; domicilier dans ses comptes les lignes de financement mobilisés par le MINPMEESA auprès des partenaires au développement ; affecter prioritairement les financements mobilisés aux PME, aux Acteurs de l’Economie Sociale et aux Artisans accompagnés par le MINPMEESA ; adopter, après échanges avec le MINPMEESA, un taux de base bancaire pour les PME du secteur de l’agroalimentaire entre autres. Pour le Ministre Achille BASSILEKIN III, cette convention intervient comme une perche tendue en vue d’explorer ensemble, les réponses durables à l’accès au financement des PME camerounaises, des artisans et des acteurs de l’économie sociale. Il s’agira de mettre à disposition de nos PMEESA, des lignes de crédits spécifiques à un taux très faible liées à l’agroalimentaire, aux artisans et aux acteurs de l’économie sociale.