Cameroun : Cabral Libii émet des réserves sur l’Alliance pour le changement

Le président du parti camerounais pour la réconciliation nationale salue l’initiative d’une alliance des partis d’opposition dans une correspondance adressée à Jean Michel Nintcheu.

Saisi le 21 janvier par l’Alliance pour le changement (APC) coordonné par Jean Michel Nintcheu, Cabral Libii répond. Le leader du Pcrn juge « opportune » l’idée de mutualiser les forces de l’opposition. Pour lui, cette alliance constitue un moyen anticipé de parvenir à « une transition civile refondatrice de trois à cinq ans » au Cameroun. La mission de ladite transition sera de faire « l’évaluation des institutions et de procéder à des réformes ». Ce qui donnera la possibilité d’établir une « égalité de chance entre les futurs concurrents au pouvoir ».

Cependant, le député Cabral Libii ne partage pas la démarche de l’Apc qui a choisi Maurice Kamto comme le candidat que toute l’opposition devrait soutenir à la présidentielle de 2025. « Plutôt que de présenter tout de go un candidat, nous devons d’abord nous entendre sur les principales réformes à faire, ensuite trouver un cheval de bataille dont le profil sera dressé de façon concertée ». Désigné dans ce cadre, le Pcrn soutiendra Maurice Kamto.

Le président du Pcrn propose d’explorer la démarche de l’opposition qui avait désigné Ni John Fru Ndi candit de l’alliance en 1992. En plus, l’homme politique exhorte la plateforme de transition de proposer aux Camerounais une démarche concertée de reconstruction du pays et non un projet politique propre à une personne ou à un parti politique. L’autre action initiale que propose le Pcrn est d’élaborer un Document d’offre politique de transition refondatrice.