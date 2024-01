Cameroun : Cabral Libii relance les appels à l’inscription sur les listes électorales

Le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (Pcrn) invite tout citoyen camerounais à mettre en priorité son inscription auprès des démembrements d’Elections Cameroon.

Le début de l’année civile marque le lancement de la révision annuelle des listes électorales sur l’ensemble du territoire camerounais. Selon l’article 74 alinéa 2 du code électoral, « la révision annuelle des listes électorales commence le 1er janvier et s’achève le 31 août de chaque année ». En prélude du démarrage de la saison 2024, le député Cabral Libii lance un appel. « Dès le 02 janvier 2024, être inscrit sur une liste électorale doit être la priorité de tout citoyen âgé de plus de 20 ans. ELECAM dispose d’une antenne dans chaque commune du Cameroun à cet effet ».

L’homme politique montre l’importance des inscriptions sur les listes électorales dans le contexte camerounais où l’année 2025 est une année électorale. « En fait, pour ceux qui veulent que notre pays le Cameroun change de cap, et qui sont prêts à s’impliquer et à s’engager, 2024 est plus déterminant que 2025. C’est l’année de la décision personnelle », celle de commencer par s’inscrire sur une liste électorale afin d’aller voter son candidat préféré lors des différents scrutins prévus l’année prochaine.

La campagne de révision des listes électorales qui s’est achevée le 31 août 2023 a permis à Elecam d’inscrire 368 119 nouveaux électeurs sur l’ensemble des dix régions du pays. Le directeur général des élections, Erik Essoussè, en faisant le bilan de cette opération, a indiqué en conférence de presse le 1er septembre dernier, que ce chiffre global est constitué de 229 896 hommes, 138 223 femmes, 255 742 jeunes, 444 personnes handicapées. Au terme de la révision, le fichier électoral national non toiletté comptait 7 523 184 électeurs.

Dans un communiqué en date du 20 octobre 2023, le directeur général des élections informe le public que les listes électorales provisoires sont affichées et consultables dans les antennes communales. A présent, la page de 2023 est tournée. l’heure est à l’action pour l’atteinte des objectifs de la campagne d’enrôlement de 2024.