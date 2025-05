Cameroun : Camwater se lance dans la production et la vente de l’eau minérale

L’entreprise vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt international pour sélectionner des entreprises capables de construire des lignes d’ultrafiltration et d’embouteillage de l’eau de table.

Blaise Moussa, DG de la société Camwater, entreprise chargée de l’exploitation du service public de production, transport et distribution de l’eau potable en milieu urbain et périurbain a lancé le 30 avril 2025 un avis à manifestation d’intérêt international pour la préqualification d’entreprises en vue de la construction de lignes d’ultrafiltration et d’embouteillage d’eau de l’entreprise publique, en charge de la production et de la distribution d’eau potable.

L’avis à manifestation d’intérêt, « Cette orientation stratégique vise non seulement à garantir sa pérennité économique, mais aussi à renforcer son impact sur les populations à travers une offre élargie et mieux adaptée aux besoins actuels ».

Dans son projet, l’entreprise envisage la création d’unités d’ultrafiltration, de minéralisation d’équilibre et d’embouteillage d’eau potable dans les dix (10) Chefs-lieux de Régions du Cameroun. Toutefois, une phase pilote sera lancée dans les villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Limbe et Maroua dans un premier temps. « Cet investissement structurant s’inscrit dans une logique de valorisation des capacités existantes de production d’eau potable, tout en ciblant un segment de marché à plus forte valeur ajoutée que la distribution conventionnelle d’eau via le réseau ».

Pour la Camwater, l’objectif est de construire une vision d’avenir axée sur la croissance, la rentabilité et l’autonomie financière.

Parmi les pistes étudiées, la production et la commercialisation d’eau conditionnée (eau de table) se distinguent comme un axe prioritaire, porteur d’un fort potentiel économique. Le marché de l’eau embouteillée connaît une croissance soutenue, stimulée par l’urbanisation rapide et l’évolution des modes de consommation.

L’entreprise a précisé néanmoins que, le produit principal fourni par Camwater demeure l’eau potable distribuée par les robinets, et que l’eau embouteillée, nouveau produit à lancer, sera considéré comme un accessoire, mais aussi un complément, mais en aucun cas un substitut