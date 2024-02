Cameroun-CAN 2023 : Ngando Pickett interrogé par la police

Arrivé au Cameroun en provenance de Côte d’Ivoire ce week-end, Henry Mouyebe (vrai nom) a été interpellé par la police à l’aéroport sur des questions d’éthique.

La mascotte des Lions indomptables (Ngando Pickett) a été interpellée par la police à l’aéroport de Douala à son retour au Cameroun ce week-end. Selon la presse sportive, cette interpellation fait suite à sa demandé d’aide en Côte d’Ivoire n’ayant pas les moyens financiers pour rentrer au Cameroun.

Lors d’un entretien téléphonique avec la chaîne Équinoxe, il a confirmé avoir été interrogé et a exprimé sa compréhension en disant : « Il y a eu des problèmes, certains estiment que de par mon comportement, j’ai déshonoré le Cameroun, il fallait que je m’explique. C’est tout à fait normal. »

On se souvient que la Fédération camerounaise de football n’avait pas inclus le supporter dans sa délégation pour la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, comme elle l’avait fait par le passé. Ngando (72ans) a donc décidé de se rendre en Côte d’Ivoire à ses propres frais. Le Cameroun étant éliminé, il est temps de rentrer à Yaoundé. Confronté à des difficultés financières, Ngando a lancé un appel à l’aide sur Internet et a obtenu l’aide de quelques Ivoiriens. Une enveloppe lui a alors été remise, la scène filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.