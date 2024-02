Cameroun-carburants : les prix ont augmenté

Après une réunion de concertation ce vendredi 02 février 2024, les acteurs clés du secteur sont ressortis avec une augmentation de l’ordre de 15% sur les prix des carburants.

Dans son adresse à la nation le 31 décembre 2023, le Président de la République Paul Biya annonçait des réajustements dans le secteur pétrolier. Pour lui, les subventions aux carburants qui étaient de plus de 1000 milliards de F en 2022 ont été revues à 640 milliards en 2023, soit une baisse de 350 milliards (-35%).

« Cette subvention continue de peser de manière significative sur le trésor public. Nous n’aurons très certainement pas d’autre choix que de la réduire de nouveau. Nous veillerons néanmoins à ce que les ajustements nécessaires n’impactent pas substantiellement le pouvoir d’achat des ménages », soulignait-il. Ce 02 février 2024, la décision a été entérinée. Augmentation sur le gasoil et le super et revalorisation de 5% sur le salaire de base des agents publics.

« Une augmentation de l’ordre de 15% pour les carburants de type super et gasoil » a été décidée à l’issue d’une réunion entre le gouvernement représenté par les ministres du Commerce, de l’Eau et de l’Energie, des Transports et de la Sécurité Sociale, les responsables des associations de défense des droits de consommateurs. Cette nouvelle hausse prend effet à partir de ce 03 février.

Selon le communiqué du Secrétaire général des services du premier ministre Séraphin Magloire Fouda, le litre du super passe de 730 F à 840 F, soit une progression de 110 F en valeur absolue et de 15% en valeur relative. Le litre de gasoil quant à lui s’établit à 828 F contre 720 F par le passé, soit une augmentation de 108Fcfa (+13%).

Cette nouvelle hausse intervient après celle de février 2023. Pour le gouvernement, « c’est en raison de résorber les contraintes budgétaires croissantes auxquelles l’Etat est confronté et d’éviter les tensions dans l’approvisionnement du marché national en produits pétroliers ».

En revanche, si le Gasoil et le Super bénéficient d’une hausse de 15%, ce n’est pas le cas du domestique qui reste à 6500 F et du pétrole lampant du reste à 350F le litre.