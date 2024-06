Cameroun : cet accord du Port de Douala avec le Carpa pour accroître les investissements

Cyrus Ngo’o, DG du PAD et le président du Conseil d’appui à la réalisation des contrats de partenariat (Carpa), Dieudonné Bondoma Yokono, ont signé, le 30 mai 2024 à Douala, un accord-cadre de coopération.

Le Port autonome de Douala est dans une stratégie visant à améliorer l’existant et à développer de nouveaux horizons portuaires. Avec un projet d’extension de la capacité du port de Douala-Bonabéri de 72%, l’objectif est de porter le traitement annuel à 23 millions de tonnes, un bond significatif par rapport aux 12,155 millions de tonnes de l’année 2023.

Pour concrétiser ces aspirations, le PAD a lancé depuis 2018 un programme d’investissement conséquent, ciblant l’extension de divers terminaux et l’optimisation de leur taux d’occupation. L’accord avec le CARPA est un réel tournant de cette stratégie, permettant de tirer parti de l’expertise du conseil dans la réalisation de projets d’envergure via des partenariats public-privé.

Selon les termes de l’accord, le Carpa, institution publique créée pour faciliter la mise en place de partenariats public-privé (PPP) dans différents secteurs de l’économie, devra aider le port à identifier et à attirer des partenaires privés pour investir dans les infrastructures portuaires. Il s’agira pour les deux parties « d’identifier des besoins et des opportunités, d’établir un plan d’action et la mise en œuvre et suivi dudit plan ». « À travers cet accord-cadre, nous souhaitons permettre le développement harmonieux des projets d’infrastructures et équipements portuaires », a déclaré Cyrus Ngo’o.

L’accord indique que le plan d’action pourra inclure des étapes spécifiques, des échéanciers, des budgets et des rôles et responsabilités. Une évaluation des résultats devrait être effectuée pour déterminer si les objectifs ont été atteints. Les investissements recherchés devraient permettre au port de Douala de rénover et de moderniser ses installations et ses équipements, en vue d’accroître ses capacités structurelles et ses performances opérationnelles.