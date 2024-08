Cameroun-chantiers routiers : ce que vont coûter les routes à réhabiliter en 2025

Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi a présidé une réunion à ce propos jeudi dernier.

Les rencontres régionales de mise à jour du réseau routier et de priorisation des interventions routières pour l’année prochaine ont eu lieu le 08 août 2024.

Cette rencontre a réuni les acteurs intersectoriels concernés par ces ateliers des 18 et 19 juillet 2024, a permis au Mintp d’indiquer que la programmation des projets routiers pour le compte de l’année 2025. Il en est ressorti que près de 29 000 km de routes devront être réalisés d’ici la fin de l’exercice 2025.

En effet, le montant des besoins enregistrés pour la programmation en 2025, est de 759 253 millions FCFA pour un linéaire total de routes de 28 890, 89 km et d’ouvrage d’art de 9 759,76 ml.

Pour sa part, la synthèse des projets à conduire à achèvement porte sur 66 projets phrasés des programmes antérieurs adossés au Fonds Routier. Le montant global est de 5 467 millions FCFA pour les régions et 3 749 millions FCFA pour les communes.

Concernant les projets présentant des potentiels points de rupture, 648 projets d’un montant global de 187 477 millions FCFA et correspondant à un linéaire de route de 5546,66 km et d’ouvrage d’art de 3 031,34ml, ont été recensés.

1 438 projets d’un montant total de 471 816 millions FCFA et correspondant à un linéaire de routes de 20 209, 45 km et d’ouvrage d’art de 6 040,07 ml, ont été identifiés en termes des projets de désenclavement des bassins de production. 97 projets d’intercommunalité d’un montant global de 40 339 millions FCFA et correspondant à un linéaire de routes de 1 601, 37km et d’ouvrage d’art de 344,00 ml, ont été répertoriés.