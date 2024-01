Cameroun-contrebande :  la Douane intercepte 18,4 tonnes de cacao à destination du Nigeria

La prise a eu lieu le 25 janvier 2024 au Port d’Idenau dans la région du Sud-Ouest.

Les éléments de la Douane Camerounaise ont saisi une cargaison de 18.4 tonnes de fèves de cacao que des individus essayaient d’exporter frauduleusement vers le Nigéria. Pour échapper aux mailles de la douane, la direction générale des douanes du ministère des Finances souligne que, « les transgresseurs avaient déclaré des arachides dans les sacs en cours de chargement dans les embarcations artisanales ».

Cette saisie survient alors qu’en juin 2023, le gouvernement avait interdit les exportations du cacao à destination du Nigéria. Bien qu’à titre conservatoire, la décision prise par les autorités camerounaises a principalement pour objectif de lutter contre des ventes frauduleuses et de contrecarrer la spéculation.

En effet, le Cameroun estime à environ 70 milliards de FCFA les pertes enregistrées du fait des exportations frauduleuses de sa production vers le Nigeria, à partir de la région du Sud-Ouest. Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre camerounais du Commerce avait alors émis une note sur « les mesures urgentes de sauvegarde à mettre en œuvre, en vue de l’éradication du phénomène préjudiciable des exportations massives et frauduleuses » du cacao camerounais vers le Nigeria.

« Le volume des exportations frauduleuses, principalement à destination du Nigeria, a atteint des niveaux inédits, compris entre 30 000 et 60 000 tonnes, soit 10 à 20% de la production nationale de cacao, représentant un manque-à-gagner pour le Trésor public de près de 10 milliards de FCFA, en termes de droits de sortie et de redevance à l’exportation, et une perte sèche, au titre du rapatriement des devises, d’environ 60 milliards de FCFA » avait souligné le ministre du commerce dans sa note.

Actualité du cacao

Au regard des performances de ventes groupées ces dernières semaine, le Cameroun semble avoir toutes les raisons de surveiller son cacao. Au cours d’une vente groupée ce 23 janvier 2023 à Bertoua dans la région de l’Est, le prix du cacao a franchi un nouveau record pour atteindre 2730 FCFA le kg. Luc Magloire Atangana renseigne que ce nouveau record du prix du cacao a été atteint après le « dépôt d’une caution individuelle de 30 millions de FCFA par chacun de sept opérateurs qui étaient en lice pour un volume global de 85 tonnes de cacao ».

Ce nouveau pic correspond à une hausse de 210 FCFA par rapport aux 2520 FCFA le kg, proposé le 20 janvier dernier par Telcar Cocoa, au cours d’une opération similaire à Meyomessala, dans la région du Sud, sous l’égide de l’Office national de cacao et de café (ONCC).