Cameroun-crise anglophone : plus de 30 leaders séparatistes devant la justice américaine

C’est la suite que les autorités américaines donnent aux différentes plaintes que le cabinet Nsahlai Law Firm introduit auprès d’elles et auprès des juridictions internationales.

Le Cabinet Nsahlai Law Firm est décidé à affaiblir la capacité de nuisance des leaders séparatistes résidant à l’étranger. Eux qui financent la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du Cameroun. L’organisation dirigée par Me Emmanuel Nsahlai a saisi la Cour pénale internationale contre Cho Ayaba Lucas, l’un des leaders séparatistes les plus redoutés résidant en Norvège. la plainte vise aussi 36 autres leaders séparatistes majeurs résidant dans les pays de l’Union européenne.

L’action du cabinet auprès de l’ambassade norvégienne à Washington contre Cho Ayaba Lucas a amené le gouvernement norvégien à accepter de coopérer pour que le présumé terroriste soit traduit devant la justice. Cette disposition de la Norvège va s’ajouter à l’action que les Etats-Unis ont entamée depuis quelque temps. Elle vise à poursuivre, juger et condamner les auteurs ou commanditaires d’actes terroristes commis sur le territoire camerounais et résidant aux USA.

En réponse aux plaintes du cabinet Nsahlai et à la demande des autorités camerounaises, » au USA, une trentaine de leaders séparatistes ont été traduits en justice. Des enquêtes sont en cours dans dans d’autres pays d’Europe, en Afrique du Sud, au Ghana, à Hong Kong ou encore au Nigeria. Des centaines de leurs comptes sur les réseaux sociaux utilisés pour inciter au terrorisme et recruter des soldats ont été désactivés. Des millions de dollars ont également été gelés aux Etats-Unis et les tribunaux américains ont adopté le qualificatif « terroriste » proposé par notre cabinet dans les dossiers officiels », a déclaré Me Emmanuel Nsahlai dans un entretien accordé à Cameroon Tribune.

Toutes ces initiatives et actions ont pour finalité le retour à la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun en proie à la crise depuis 2016. Grâce à la coopération judiciaire, le gouvernement camerounais travaille aussi à fermer les canaux de financement du terrorisme, à travers la recherche, l’interpellation des financiers.