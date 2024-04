Cameroun-crise anglophone : plus de 310 millions F de rançon payés aux sécessionnistes par Mobile money en un an

Selon Paul Atanga Nji, ministre de l’Administration territoriale et de la décentralisation, plus de 300 millions FCFA ont été payés par mobile money aux terroristes en douze mois dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Lundi 8 avril 2024, Paul Atanga Nji, ministre de l’Administration territoriale (Minat) a réuni dans ses services, les directeurs généraux de l’Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication (Antic), d’Orange Cameroun, de MTN Cameroun, d’Orange Money et de MTN mobile Money.

Au cours de la réunion présidée par le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, le gouvernement a exprimé son inquiétude quant à la sécurité dans ces régions en proie au terrorisme sécessionniste dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, ainsi qu’au terrorisme djihadiste dans l’Extrême-Nord. Selon les autorités, les enlèvements et les kidnappings fréquents dans ces régions impliquent souvent des paiements de rançons effectués via des cartes SIM Orange et MTN non identifiées.

« Lorsqu’un groupe de terroristes détient plus de 50 cartes SIM sans identification, cela menace la sécurité des populations, car ces derniers se retrouvent dans toutes les plateformes numériques, WhatsApp, Facebook et autres, nous espionnent et causent avec leurs complices à l’étranger », a déclaré le ministre.

Selon le ministre, plus de 300 millions FCFA ont transité ces 12 derniers mois via les services financiers mobiles Orange Money et Momo de Mtn, grâce notamment à 450 cartes Sim que possèdent des individus non identifiés. Cet argent a principalement servi à payer des rançons aux auteurs de kidnapping et enlèvements dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en proie à une crise sécuritaire depuis 2016, et dans l’Extrême-Nord.

Dans les deux premières régions, les militants indépendantistes qui y sèment la terreur, ont perçu 311 millions de FCFA via les services financiers mobiles, au titre de paiement de rançons.

Au sortir de la concertation, le MINAT a appelé à la vigilance des responsables de la téléphonie mobile , et a ordonné l’identification immédiate des cartes SIM dans ces régions dans un délai de 60 jours.