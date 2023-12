Cameroun : de jeunes docteurs de la CEMAC et des Grands Lacs présentent les résultats de leurs recherches

Ils sont 15 au total réunis à Yaoundé du 18 au 19 décembre 2023 dans le cadre des Journées doctorales de solutions, organisées par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF).

Cinq ans après le lancement des collèges doctoraux, l’AUF organise à Yaoundé les : « Journées doctorales des solutions.» Ces premières journées doctorales des solutions entrent dans le cadre du collège doctoral régional Mathématiques-informatiques, Biosciences de l’environnement MATHINBIO, organisé par l’AUF. L’objectif de ces journées est de promouvoir des recherches à fort impact sociétal, confie Alain Kiyindou, directeur régional de l’AUF. Le thème retenu est : « la recherche au service du développement sociétal.»

Les chercheurs présentent les résultats de leurs recherches en présence des acteurs socio-économiques, les responsables les laboratoires et les décideurs. A travers cette initiative, les organisateurs cherchent à accompagner et promouvoir des recherches bénéfiques au monde socio-économique. Il est aussi question d’encourager une recherche qui soit profitable à la société. C’est également un espace de mise en relation, de formation des réseaux et de structuration de la recherche. Les chercheurs repartis à travers différents pays d’Afrique centrale et des Grands Lacs pourront au sortir des travaux, nouer des contacts et présenter des pistes de développement bénéfiques à leurs Etats respectifs. Pour l’AUF, il s’agit aussi de mettre un dispositif qui permet un accompagnement de façon à compléter la formation. Et de permettre aux jeunes chercheurs de s’ouvrir vers d’autres horizons.

« C’est en mettant en place des réseaux, des synergies de chercheurs qu’on arrive à avancer dans le domaine de la recherche. », souligne le directeur régional de l’AUF. Il ajoute que, la valorisation de la recherche passe par les publications de qualité. Pour lui, il est important d’accompagner les jeunes docteurs, de façon à ce que les résultats de leurs travaux soient répertoriés dans les bases de données internationales et que les recherches soient prises en considération dans les milieux internationaux de la recherche.

S’inscrivant dans la même logique, le directeur départemental de géologie, de l’université des Sciences et Techniques de Masuku à Franceville au Gabon, Makya M’voubou Mike Gustave, signale que l’initiative a pour objectif de faire le lien entre les académiques et le monde socio-économique. Dans sa leçon inaugurale, l’expert a relevé de la nécessité d’arrimer l’académique aux réalités socio-économiques.

Il est important de préciser qu’un collège doctoral est un espace de perfectionnement où est dispensée une formation à la fois disciplinaire et transversale, complémentaire aux programmes des établissements d’origine des doctorants. Et les Journées doctorales de solutions est le lieu de présentation des résultats des travaux de recherches des anciens doctorants.