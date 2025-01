Cameroun : de nouveaux projets d’infrastructures annoncés au Port de Douala

Le Directeur Général du Port Autonome de Douala, Cyrus Ngo’o et le Directeur Général de la Société Negri, Stéphane Delaplace ont signé différents actes fixant les modalités de réalisation de plusieurs projets d’infrastructures et superstructures du Terminal à Conteneurs du Port de Douala-Bonabéri.

La convention de partenariat porte sur la construction, au profit du Terminal, de 250 mètres linéaires de quai supplémentaires, l’aménagement de 7,9 hectares de terre-plein et un poste RORO (Roll-on/Roll-off), et le prolongement de 1200 mètres le linéaire des voies de RTG (Portique Automatisé sur Pneu). « Ce projet faisait partie du cahier des charges de la convention de concession du Terminal à Conteneurs de 2004 », PAD.

Selon le PAD, cet autre projet marque une étape décisive de la stratégie d’entreprise de la Direction Générale du PAD qui consiste à rénover, moderniser et transformer radicalement l’ensemble du Combinat portuaire de Douala-Bonabéri, pour qu’il demeure la principale plateforme d’opérations du commerce extérieur du Cameroun et de la sous-région.Financé par un emprunt de 70 milliards de FCFA, le fonds est consenti par le pool de banques camerounaises CCA Bank, Bange Bank et Atlantic Bank au bénéfice de la SCEPDB.