Cameroun : de nouveaux travaux receptionnés au Port de Douala

Avant d’apposer leurs signatures sur le document matérialisant la réception, les membres de la commission ont dit chacun, leur grande satisfaction par rapport à la qualité des ouvrages et solutions fournis par PORTSEC et éprouvés depuis un an.

Le projet de sécurisation du domaine de Douala- Bonébéri est devenu une référence sur le continent. Les réalisations et solutions des phases 1 et 2 sont en conformité avec le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS). Elles ont contribué à faire du combinat portuaire de Douala-Bonabéri, le plus sécurisé du Golfe de Guinée.