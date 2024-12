Cameroun : décès de deux employés de la CRTV

La journaliste en service à la station régionale CRTV Centre, Marie Alphonse Hagbe et le jeune agent d’appui Patrice Okala ont quitté ce monde respectivement le 30 novembre et le 1er décembre 2024.

La Cameroon Radio Television perd des employés de manière successive. Le 1er décembre dernier, la journaliste Mari Alphonse Hagbe a perdu la vie. Elle a été retrouvée morte à sa résidence. Selon les témoignages, des personnes, collègues et voisins qui l’ont vue la veille du constat de son décès, elle ne présentait pas des signes annonçant une telle fin. Son décès surprend ainsi sa famille biologique et sa famille professionnelle encore meurtrie au lendemain du décès d’un jeune collègue.

En effet, dans la nuit du 29 au 30 novembre 2024, le jeune Patrice Okala a perdu la vie à la suite d’une agression par des hommes armés. Il a été poignardé non loin du centre de production de production de la CRTV à Mballa 2. Les faits se sont déroulés alors qu’il rentrait de l’émission Mützig Star, émission diffusée ce soir-là en direct sur la télévision nationale. Selon le témoignage des collègues, le jeune employé a été poignardé au cœur et à l’épaule. Des malfrats ont ciblé le retour des personnes ayant participé à l’émission pour ouvrir une série d’agressions, certaines avec des conséquences plus graves que d’autres.

La succession de faits qui suscite des émotions depuis samedi dernier vient s’ajouter sur le décès d’une ancienne employée de la CRTV Littoral survenu le 08 novembre dernier. Le Corps de Marie Thérèse Limboho se trouve encore à la morgue au moment où les deux autres décès surviennent. Ce qui ne manque pas de susciter des interrogations au sein de l’opinion.