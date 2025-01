Cameroun : décès de triplés à Douala, l’hôpital de district de Logbaba livre sa version

La formation sanitaire relate les circonstances de prise en charge de la femme enceinte et des conditions dans lesquelles ses fœtus ont perdu la vie.

Trois fœtus arrivés au monde avant le temps à l’hôpital de district de Logbaba à Douala, le 23 janvier 2025, ont aussitôt perdu la vie. Dans la journée du mercredi, alors que la douleur étreint la famille ainsi que la mère des triplets, ladite famille accuse l’hôpital de négligence. Certains membres de la famille ayant appris la nouvelle ont accouru. Ils ont engagé la bagarre pour manifester leur colère et faire entendre leur voix. Dans ce tumulte, la direction de l’hôpital n’a pas réagi.

Dans un communiqué en date du 24 janvier 2025, l’hôpital de district de Logbaba exprime de prime abord « ses plus sincères condoléances à la famille de la patiente ayant récemment vécu la perte tragique de ses triplets dans le cadre d’une grossesse de 25 semaines ». L’on y apprend ainsi que la grossesse n’était pas à terme, elle avait un peu plus de 6 mois. La direction assure que le personnel médical « a fait son possible pour offrir les meilleurs soins à la patiente et ses bébés dans des conditions extrêmement complexes ». Une complexité qui se dégage dans la suite de la communication.

A la lecture de ce communiqué, tout a commencé hier mercredi lorsque la patiente de 25 ans, enceinte de triplés a été admise pour « une suspicion de perte des eaux. Après un examen clinique et une échographie, il a été constaté un avortement inévitable. La situation étant critique, en raison de la précocité de la grossesse, il a été décidé de transférer les bébés vers l’hôpital Laquintinie, un centre spécialisé. Cependant, durant le transfert, l’un des trois fœtus a malheureusement cessé de vivre et les deux autres ont été admis en néonatalogie mais sont décédés quelques heures après leur admission ».

Selon le directeur de l’hôpital, l’incident était « inévitable à ce stade de la grossesse (…) malgré toute la diligence du personnel médical ». Dr Gaël Ngnengue Plong assure par ailleurs que « toutes démarches médicales nécessaires ont été entreprises dans le respect des protocoles et avec une attention particulière ». Le personnel a utilisé les bouilloires pour maintenir la température des fœtus pendant leur transfert. Mais le décès a été inévitable.

Cependant, la famille assure, vidéo à l’appui, que les fœtus ont été transportés dans des cartons, faute de couveuses à l’hôpital. Et que dans ces conditions, ils avaient moins de chance pour survivre. D’où les accusations de négligence faites à l’encontre du personnel médical en particulier et de l’hôpital en général.