Cameroun : décès du premier adjoint au maire de Mfou

Joseph Marien Zambo Belinga est décédé cette nuit ainsi que deux de ses proches.

Un accident de la circulation survenu tôt ce matin sur l’autoroute Yaoundé-Nsimalen a entrainé la mort de trois personnes. Le premier adjoint au maire de Mfou dans le département de la Mefou et Afamba région du Centre et deux ses proches. Joseph Marien Belinga, âgé de 47 ans était par ailleurs cadre aux Aéroports du Cameroun. Son frère cadet, Jean Romuald Mbarga Belinga arbitre assistant intervenant dans Elite One au Cameroun et par ailleurs Censeur au lycée d’Olanguina a aussi rendu l’âme dans cet accident. La troisième victime est une cousine du premier adjoint au maire.

Le drame s’est produit sur l’autoroute Yaoundé-Nsimalen lorsque le véhicule des victimes a percuté un camion chargé de produits brassicoles et stationné. Les corps ont été conduits à la morgue de l’hôpital de district de Mfou. L’accident soulève encore des débats sur les comportements des usagers de la route, en particulier ceux qui empruntent les autoroutes et ne respectent pas les règles d’usage dont le stationnement.