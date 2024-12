Cameroun-déclaration des revenus : la plateforme est inaccessible

Dans un communiqué signé le 02 décembre, Louis Paul Motaze a reconnu que la plateforme de déclaration en ligne de l’impôt sur le revenu des personnes physiques a récemment rencontré une surcharge exceptionnelle, en raison d’un afflux simultané de plusieurs dizaines de milliers de connexions.

Initialement fixée au 30 juin 2024, puis prorogée au 1er septembre, ensuite le 1er décembre 2024, l’échéance est désormais au 09 décembre 2024. Pour justifier ce nouveau report, Louis Paul Motaze, ministre des Finances au Cameroun à signé ce 02 décembre 2024 une note explicative.

Dans sa sortie, le ministre des Finances informe le public que la plateforme de déclaration en ligne de l’impôt sur le revenu des personnes physiques a récemment rencontré une surcharge exceptionnelle, due à un afflux simultané de plusieurs dizaines de milliers de connexions. Cet engorgement temporaire a occasionné des difficultés d’accès pour certains contribuables.

Le MINFI explique que, face à cette situation, l’Administration Fiscale a immédiatement renforcé les capacités techniques de la plateforme pour mieux absorber le volume des connexions. En complément, la plateforme Harmony Fiscalis est disponible pour offrir une alternative performante aux usagers. Par ailleurs, des équipes dédiées, en ligne et en présentiel, ont été mobilisées pour accompagner les contribuables avec réactivité et efficacité.

Cependant, le contribuable n’arrive toujours pas à accéder à la plateforme. Sur le réseau social Facebook, où le ministère des Finances a publié la note de prorogation au 09 décembre, les plaintes des internautes sont énormes.

« Trouvez-nous une vraie solution, c’est quoi cette médiocrité!! Souffrir autant pour donner de l’argent à l’état?« , s’étonne une internaute. Un autre de dire : « On fera pas de magie. Le site ne fonctionne toujours pas. Depuis 8h que je suis dessus. Quelle souffrance! ».

Plus loin, un autre internaute souligne interroge le ministère des finances sur les mesures prises pour les contribuables des zones rurales. « vous n’avez pas pris en compte les fonctionnaires dans les villages reculés et enclavés où il y ‘a même pas l’accès au réseau ! Est-ce que le Cameroun c’est seulement Yaoundé et Douala ? ».

« Vous savez très bien que le site n’est toujours pas accessible et j’ai comme l’impression que c’est exprès pour que le camerounais lambda subit le paiement de 250.000 xaf comme amande« , accuse un autre internaute.