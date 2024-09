Cameroun : des administrations se concertent pour sécuriser la production des documents officiels

Organismes privés et administrations publiques partagent leurs expériences au cours d’une rencontre ce 25 septembre à Mbankomo. Les travaux se tiennent sous l’égide de l’Agence nationale des technologiques de l’information et de la communication.

La sécurisation des documents administratifs est un impératif à l’ère de la transformation digitale. En effet, alors que les administrations publiques et privées trouvent la facilité d’informer via internet et les réseaux sociaux, elles sont confrontées à plusieurs dérives : la falsification des documents officiels, l’usurpation de titres professionnels, la désinformation de l’opinion publique et le discrédit des Institutions publiques. Et le phénomène atteint des proportions inquiétantes. Les falsificateurs utilisent des copies de cachets sur des documents originaux à l’aide des terminaux mobiles pour produire de faux documents.

Le 11 juin 2024, le ministre de la Défense a signalé la détection de 1 312 faux diplômes dans le cadre du processus de recrutement de jeunes gendarmes et Soldats pour le compte de l’exercice budgétaire 2024. En 2022, ce sont 929 individus que son département ministériel a sorti des rangs à cause des faux diplômes. Toujours dans l’actualité récente, une fausse note de service attribuée au ministre des Finances le 24 juillet dernier instruit le directeur général du budget de suspendre tout avantage de nature à générer un rappel à partir de 200 000 francs Cfa.

Pour mettre fin à la falsification des documents officiels, l’Agence nationale des technologies de l’information et de la communication met à la disposition des administrations des outils adaptés. Il s’agit par exemple de l’intégration de la signature électronique avancée dans la chaîne de production des documents officiels. L’Agence procède aussi à la délivrance des certificats TLS destinés à sécuriser les sites internet des administrations et organismes privés. Au cours du séminaire de Mbankomo, les administrations utilisant déjà ces outils de sécurisation partagent leur expérience aux autres.

Les travaux de ce quatrième séminaire du genre visent à « sensibiliser les Institutions publiques et privées qui délivrent des actes administratifs susceptibles de faire l’objet de falsification, sur la nécessité de sécuriser le processus de production des documents officiels issus de leurs Services. Et cela, dans l’optique de barrer la voie à la falsification des documents officiels », a précisé Le représentant du directeur général de l’ANTIC, Jean Pierre Alain Mebada Kani.

Pour ce faire, les participants abordent quatre thématiques. Les Forces de sécurité à l’épreuve de la contrefaçon numérique ; la déclinaison des aspects juridiques du phénomène de falsification des documents officiels ; les moyens de protection du Fichier National de l’État Civil et la sécurisation du ticket de voyage et des attestations de conformité.