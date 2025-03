Cameroun : des avocats entrent en grève de trois jours

L’information est contenue dans une communication du Conseil de l’Ordre national des avocats en date du 03 mars 2025.

Des avocats sont mécontents au Cameroun. Pour faire entendre leur colère, ils décident de marquer un arrêt momentané de leurs activités. Le Conseil de l’Ordre a décidé dans un communiqué de la suspension du port de la robe et de la non fréquentation des cours et tribunaux sur toute l’étendue du territoire national. La suspension dure trois jours, du 05 au 07 mars 2025. La suspension marque la colère des avocats. Elle est aussi une interpellation faite aux autres corps sociaux de leur permettre de faire leur travail et de leur accorder le respect dû.

La grève fait suite à plusieurs actes de violence subis par les avocats au Cameroun. L’Ordre national rappelle qu’une vidéo devenue virale le 1er mars dernier montre les actes de violence des policiers sur un avocat et une autre personne. Bien avant cette vidéo, un autre avocat avait été séquestré par des éléments des forces de maintien de l’ordre. Des violences barbaries qui ont conduit le Conseil de l’Ordre à se réunir en session extraordinaire le 03 mars dernier.

Au terme de cette session, le Conseil de l’Ordre a constaté que des avocats sont victimes de violences physiques, de traitements humiliants et barbaries. Le Conseil « a fermement condamné ces violences récurrentes ». La corporation brandit ainsi un avertissement à l’encontre des autorités sécuritaires et administratives dont les actes nuisent à la liberté des avocats et portent parfois atteinte à leur intégrité physique.