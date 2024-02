Cameroun : des chargeurs barrent la route à l’entrée nord de Yaoundé

Des chargeurs ont érigé des barricades sur la route reliant la capitale aux villes de d’Obala, Bafia ou encore Bafoussam ce 1er février 2024.

La colère des chargeurs de véhicules faisant le transport routier des passagers entre Yaoundé et d’autres villes de la région du Centre et de l’Ouest ont observé un mouvement d’humeur ce jour. Selon des témoins ayant vécu la scène, tout serait parti d’une altercation entre ces chargeurs et des agents de la police municipale.

Ces derniers ont effectué une descente à Olembé pour contraindre les tenanciers des commerces de fortune à quitter les lieux. Usant de leur autorité, ils ont voulu faire libérer les espaces non dédiés à ce genre d’activités.

Mais ils n’ont pas réussi à se faire entendre et obéir. S’en est suivie une altercation et les personnes en colère ont barré la route. Entre le quartier Olembe et le quartier Nkozoa, ils ont paralysé la circulation en barrant la route. L’intervention des autorités administratives et municipales aura été nécessaire pour calmer la tension.

Il convient néanmoins de relever que les autorités ont aménagé la gare routière d’Olembe pour libérer les emprises au niveau des quartiers Emana et Olembé occupé alors par des chargeurs. Elles ont contraint ces derniers à occuper cette gare malgré le coût élevé de la location. Cette exigence est aussi imposée aux personnes qui exercent de petits commerces autour de l’activité de transport. Mais nombreux ne s’y conforment pas, se plaignant des prix élevés.