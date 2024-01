Cameroun : des éléphants détruisent 30 hectares de Sorgho dans l’Extrême-Nord en proie à la crise alimentaire

Les pachydermes ont détruit des champs, laissant des agriculteurs dans le désarroi.

Les autorités administratives de la région de l’Extrême-Nord alertent sur la destruction de vestes plantations de ces céréales par des éléphants. Selon le président de la commission d’évaluation des dégâts, le sous-préfet de Moulvoudaye, arrondissement situé dans le département du Mayo-Kani, des troupeaux d’éléphants ont envahi des champs, détruisant sur leur passage, 30 hectares de de Sorgho, produit céréalier parmi des plus consommés et commercialisés dans les régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord.

Provenant des parcs et autres aires protégés du septentrion Cameroun et des pays voisins, des éléphants ont souvent détruit des plantations dans cette région. D’où les conflits récurrents entre ces animaux et les agriculteurs. Les éléphants, lorsqu’ils ne détruisent les champs au passage, s’attaquent aux habitations. Lorsqu’ils parviennent au niveau des villages ou des centres urbains, il arrive qu’ils causent la mort de personnes. Ainsi se pose le problème de la gestion des aires protégées.

La destruction des 30 hectares de Sorgho survenue dans la nuit du 04 au 05 janvier 2024 est une raison qui pourrait accentuer la situation alimentaire déjà pas rassurante dans l’Extrême-Nord en raison des exactions de Boko Haram et des dérèglements climatiques. Selon les résultats du cadre harmonisé d’identification des zones et estimation des populations en insécurité alimentaire session d’octobre 2023, deux départements sont en crise alimentaire dans l’Extrême-Nord. Il s’agit des départements du Mayo Sava et de Mayo Tsanaga. Les prévisions annoncent que la situation va affecter quatre départements de la région, le Mayo-Tsanaga, le Mayo Sava, le Logone et Chari et le Mayo Danay dans les prochains mois.