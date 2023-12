Cameroun : près de 3 000 000 de personnes en insécurité alimentaire

L’information découle du cadre harmonisé d’identification des zones et estimation des populations en insécurité alimentaire session d’octobre 2023. Les résultats de ce cadre ont été présentés le 11 décembre 2023 au cours d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbairobe.

L’enquête relative à la situation alimentaire effectuée sur 15 714 ménages repartis dans 873 villages du pays a permis de collecter des données servant de matière première aux 80 analystes mobilisés. Selon les résultats d’analyses de ce cadre harmonisé couvrant la période d’octobre à décembre 2023, 2 940 807 personnes sont en insécurité alimentaire et nutritionnelle aigue, soit 10,6% de la population camerounaise. Aussi, 5 769 034 personnes sont sous pression, soit 20,7% de la population. L’analyse des données ne présente pas de population en situation d’urgence alimentaire sur l’ensemble du territoire.

Mais, la situation globale comporte des différences d’une région à une autre et d’un département à un autre. En effet, pour la période indiquée, 10 départements sont en situation de crise alimentaire, dont cinq dans le Sud-Ouest, trois dans le Nord-Ouest et deux dans l’Extrême-Nord. 30 départements sont sous pression, avec une situation des ménages acceptable, tandis que dans 18 autres départements la situation alimentaire des ménages est bonne.

Les raisons qui expliquent ces différents résultats se trouvent dans les crises sécuritaires, la flambée des prix des produits alimentaires, l’augmentation des prix des carburants, le dérèglement climatique, ou encore l’invasion des cultures par des pachydermes ou des insectes ravageurs.

Les régions où persistent les crises sécuritaires sont celles où la situation alimentaire est précaire. Ce sont les régions du Nord-Ouest du Sud-Ouest où des attaques sporadiques sont encore enregistrées ; celles de de l’Extrême-Nord où les incursions de Boko Haram persistent ; celles du Nord et de l’Adamaoua où l’on enregistre des prises d’otage avec demande de rançon.

Cependant, les projetions sur la période allant de juin à août 2024 annoncent une légère amélioration de la situation alimentaire au pays. Quatre départements de la région de l’Extrême-Nord, le Mayo-Tsanaga, le Mayo Sava, le Logone et Chari et le Mayo Danay, seront en crise alimentaire. 24 départements seront sous pression alimentaire tandis que dans les 30 autres, l’impact sera minime.

Pour améliorer davantage cette situation, les analystes recommandent à l’Etat et à ses partenaires de prendre des mesures afin d’élargir leur appui technique et financier aux populations vulnérables. Ils invitent le gouvernement à définir et à mettre en œuvre le système permettant de prévenir et de gérer les crises alimentaires et nutritionnelles. Aux collectivités décentralisées, il est recommandé d’intégrer dans les plans régionaux et locaux de développement, des activités couvrant la sécurité alimentaire.