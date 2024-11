Cameroun-Falaise de Dschang : « Un troisième éboulement est possible »

C’est l’avertissement donné par les experts en géologie et en géographie de l’université de Dschang, après la survenue de deux éboulements mortels à la falaise.

Cinq personnes ont perdu la vie dans deux éboulements successifs survenus le 05 novembre 2025 à la falaise de Santchou (Dschang), département de la Menoua, région de l’Ouest. L’on dénombre aussi une cinquantaine d’autres personnes disparues ainsi que du matériel roulant enseveli. Suite à cette tragédie, des enseignants-chercheurs de l’université de Dschang, spécialisés en géologie et en géographie, ont effectué une descente sur le terrain pour étudier le phénomène.

Après examens et analyses de la situation et de la zone, les géologues, experts universitaires « ont conclu qu’il s’agissait d’un écroulement massif en deux phases. Ils avertissent qu’un troisième éboulement est encore possible en raison de l’instabilité du relief », peut-on lire sur le site internet de l’université de Dschang.

Par conséquent, ils recommandent l’élargissement du périmètre de sécurité. Cela a pour finalité d’éloigner les populations et éviter toute nouvelle tragédie. Pour leur part, les géographes mettent l’accent sur la protection des populations et la sécurisation de la zone fragile. Leurs recommandations sont la mise en place d’un plan de gestion durable de cet espace à risque à l’effet de réduire la vulnérabilité face à de futurs événements similaires.

Face à l’extrême fragilité de la zone, les chercheurs recommandent de circonscrire le périmètre de la zone ; d’interdire de façon temporaire la circulation ; de surveiller de manière accrue la falaise. Ces recommandations se trouvent dans les mesures prises par les membres du gouvernement et les autorités administratives. Parmi elles, le gouverneur de la région de l’Ouest a édicté l’interdiction momentanée de circuler sur l’axe Dschang-Santchou. Awa Fonka Augustine a aussi interdit aux populations d’accéder à la zone à risque. Le ministre des Transports, Emmanuel Nganou Djoumessi a annoncé l’identification et l’aménagement des voies de contournement de l’itinéraire après avoir déclaré qu’il n’y a plus de route Dschang-Santchou.