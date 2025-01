Cameroun : des investisseurs Emiratis s’intéressent au secteur ferroviaire

Ils ont été reçus en audience le 30 janvier 2025 par Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe, ministre Camerounais des Transports.

Le 30 janvier 2025, la compagnie ferroviaire Etihad-Rail Company a été reçue en audience par le ministre des Transports. La délégation était conduite par son directeur général des Affaires Etrangères Tariq AL FALAHI et directeur des projets internationaux SAQQAF ALATTAS.



A l’occasion, les investisseurs ont questionné la situation du transport ferroviaire au Cameroun. Notamment, l’état actuel du secteur ferroviaire, le développement probable du réseau ferroviaire et la connexion avec les pays voisins, ainsi que les opportunités d’investissement, de coopération et de partage d’expériences.



En réponse, le Directeur du Transport Ferroviaire a fait une présentation approfondie sur la situation ferroviaire actuelle au Cameroun et l’extension stratégique du réseau ferroviaire conformément au Plan Directeur National des Chemins de fer.

Selon le Directeur du Transport Ferroviaire, il existe quatre principaux projets à court terme : « Edea-Kribi-Campo d’environ 184 km, dont les études de faisabilité et l’avant-projet sont terminés, et dont le coût est estimé à 744 milliards de francs CFA ; Douala-Ngaounderde d’environ 935km pour un coût de 6800 milliards de francs CFA ; Douala-Limbe-Idenau de 105 km, dont les études de faisabilité et avant-projet sont réalisées, pour un coût d’environ 737 milliards de francs CFA, et le tronçon Mbalam-Kribi d’environ 540 km de long. Il y a aussi le projet à moyen terme portant sur le secteur Ngaoundéré-Ndjamena de plus de 814 km dont les études de faisabilité et l’avant-projet sont déjà terminés ».

Trouvant de l’intérêt pour ces projets, tant la délégation de la Compagnie ferroviaire ETIHAD que le Ministre Jean Ernest Masséna NGALLE BIBEHE ont été unanimes pour qu’un protocole d’accord (MoU) soit établi afin de lancer formellement la coopération.