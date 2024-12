Cameroun : des morts dans un conflit intercommunautaire entre Massa et Musey

Au moins deux personnes sont mortes dans des combats qui opposent ces deux communautés de la région de l’Extrême-Nord depuis le 06 décembre dernier.

Les communautés massa et musey dans l’arrondissement de Gobo, département du Mayo Kani, région de l’Extrême-Nord, sont en conflit. Des affrontements les opposent depuis le 06 décembre dernier. Les uns, armés de gourdins, de lances, de machettes, de couteaux, s’opposent aux autres, tout autant armés. A l’origine de ces affrontements, des accusations du vol de bétail décrié depuis plusieurs années déjà, entrainant une situation non maîtrisée par des autorités compétentes. Les combats ont dépassé les éléments de la compagnie de gendarmerie de Yagoua, les autorités traditionnelles qui, par le passé, ont réussi à contenir les tentatives d’affrontements entre les deux parties. Le bilan est d’un mort au moins, de nombreux blessés et d’importants dégâts matériels.

Pour calmer les ardeurs et ramené l’ordre dans la région, le gouverneur de la région de l’Extrême-Nord, Midjiyawa Bakari a annoncé une descente sur le terrain le dimanche 08 décembre. Ce qui a suscité la sortie critique de l’opposant Maurice Kamto. Le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun se demande à quoi sert l’administration territoriale au pays si dans une même région, l’on observe ce genre d’événements tragiques à répétition.

Selon le leader du MRC, « la descente de l’autorité administrative sur les lieux à Gobo, annoncée avec fanfare pour ce dimanche, aurait dû avoir lieu bien avant que n’éclatent les affrontements. Car, une préfectorale, au service d’une bonne administration du territoire et des populations, aurait utilisé les renseignements prévisionnels pour anticiper la crise et régler le conflit avant qu’il ne dégénère ».

Une telle anticipation n’a pas non plus été faite pour prévenir le conflit entre Arabes Choas et Mousgoums, lequel a fait des dégâts entre 2021 et 2023, avant de connaitre une certaine accalmie. L’on y a dénombré près d’une centaine de morts. Un autre conflit récent entre Mousgoums et Massa dans l’arrondissement de Ka¨-Kaï, département du Mayo Danay a fait au moins deux morts.