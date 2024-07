Cameroun : deux enfants meurent après avoir mangé des beignets dans un village à l’Ouest

Le village de Batchingou a été frappé par une tragédie cette semaine lorsque deux enfants sont morts alors qu’ils étaient en vacances chez leur grand-mère.

Ils étaient loin de se douter que les beignets qu’ils mangeaient les conduiraient à la tombe. C’est la triste réalité de ce qui s’est passé dans le village de Batchingou, dans le département du Ndé, région de l’Ouest. Selon la mère de l’un des deux enfants, qui était en vacances chez sa grand-mère, la farine utilisée pour la fabrication des beignets était intoxiquée.

« L’enfant était parti en vacances. Il était prévu qu’il passe quelques semaines avec sa grand-mère et qu’il reste ensuite à Nkongsamba. On vient de m’appeler aujourd’hui pour me dire que l’enfant n’est plus avec nous et que, selon eux, la farine qui a été utilisée pour pétrir les beignets était empoisonnée », a déclaré Virginia Djapa, la mère de l’une des victimes.

D’autres personnes, dont la mère d’un des enfants décédés, sont actuellement en soins intensifs à l’hôpital protestant de Bangwa.