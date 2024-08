Cameroun : deux personnes tuées dans un accident de la circulation vers Akonolinga

L’accident s’est produit ce lundi matin dans la commune de Mengang, département du Nyong-et-Mfoumou, région du Centre.

Un minibus de transport appartenant à la compagnie Charter Express en provenance d’Akonolinga, chef-lieu du département et se rendant à Yaoundé, a heurté un camion stationné. Le choc a emporté des vies, de nombreux blessés ont été secourus. Selon le préfet du département, deux personnes ont trouvé la mort au cours de cet accident. L’on enregistre une vingtaine de blessés, dont 11 ont été conduits à l’hôpital de district d’Akonolinga. Parmi eux, le personnel médical signale quatre cas graves. Les autres blessés ont été conduits à l’hôpital de la caisse de Yaoundé. Tous sont en observation et ont besoin de prise en charge physique et psychologique, ayant été victimes de traumatismes corporels et psychologiques.

Suite à cet accident, le préfet du département du Nyong-et-Mfoumou a pris certaines mesures. Parmi elles, l’autorité administrative interdit le départ des véhicules de transports des agences avant 6h chaque matin.

Un autre accident de la circulation a eu lieu ce 12 août 2024 sur l’axe Douala-Yaoundé, faisant au moins deux autres morts. En cette veille de rentrée scolaire, les usagers de la route sont appelés à plus de prudence et de vigilance sur les routes.