Cameroun : Douala entre dans la course du riz en promotion

« L’organisation mise en place, conjuguant les efforts des services de la Délégation régionale du Commerce et des forces de maintien de l’ordre, a permis un déroulement fluide de l’opération malgré l’affluence considérable. Cette opération, apprend-on, n’est que le début d’une campagne qui s’étendra sur plusieurs semaines.

Elle s’inscrit dans une stratégie plus large du gouvernement visant à garantir l’accès des populations aux denrées de première nécessité à des prix abordables », a souligné le Mincommerce.

Il faut souligner que, l’essentiel du riz consommé au Cameroun provient des importations. Rien qu’au cours des 6 premiers mois de l’année 2021, le Cameroun a importé une cargaison de 319 330 tonnes de riz. Soit une hausse de plus de 59 000 tonnes par rapport à la même période en 2020.

L’Institut national de la statistique tirait la sonnette d’alarme en 2019 dans son rapport sur le commerce extérieur. « La production nationale est estimée à 217 280 tonnes et la demande nationale (consommation finale des ménages et variations des stocks) à 757 000 tonnes… Il ressort que la forte hausse des importations de riz engendre un gap entre l’offre et la demande d’environ 332 300 tonnes ».