Cameroun-Douala : une élève meurt lors du cours d’EPS au lycée de Deido

Le drame est survenu le 05 novembre 2024.

Le 5 novembre 2024, Doval, une élève de 6e au lycée de Deido, établissement situé dans le 1er arrondissement de Douala, la capitale économique du Cameroun est décédée dans des circonstances encore non élucidées.

Bendjaka Dorval a trouvé la mort selon les informations pendant le cours d’Education physique et sportive (EPS).

« Elle était en train de se balancer sur le poteau avec certains autres camarades, déclare une élève face aux médias. La prof leur a demandé d’arrêter de jouer là-bas. Pendant que ses camarades sont descendus, elle est restée jouer, les pieds accrochés en l’air. Par la suite c’est tombé avec elle, c’est tombé sur elle, et sa tête s’est percée. On l’a portée et l’a amenée à l’hôpital. On dit qu’avant d’arriver à l’hôpital, elle était déjà morte », relate sa camarade.

La famille qui ne semble ni apaisée, ni convaincue par cette version demande des comptes. « Pendant que le professeur était avec les élèves qui travaillaient, la petite s’est accrochée sur les barres qui servent de goals de hand-ball, et c’est là où le drame est arrivé », déclare Thamar Eboa, Déléguée régionale des Enseignements secondaires du Littoral.

Une enquête devrait être ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame qui endeuille la communauté éducative.