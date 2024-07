Cameroun-Drame : sept personnes perdent la vie dans un incendie à Awae

Sept enfants d’une même famille ont été emportés par un incendie survenu nuitamment ce 22 juillet 2024, aux environs de 3h.

Une manipulation du carburant frelaté cause un incendie et emporte sept enfants issus d’une même famille dans la nuit du 21 au 22 juillet 2024 dans la Mefou et Afamba.

La chaîne privée de télévision a fait un reportage sur un drame survenu au quartier Awae près de Yaoundé, dans le département de la Mefou-Afamba. Selon la chaîne de télévision, « ces enfants sont venus passer les vacances chez leur grand-mère. Pendant qu’ils dormaient, un automobiliste en panne sèche sur la Nationale numéro 10, les a réveillés pour acheter du carburant. La grand-mère Ebole Salome, commercialisait du carburant. La plus grande, munie d’une lampe tempête, va se lever pour satisfaire la sollicitation de l’automobiliste. La flamme proche de la lampe tempête proche du carburant, va occasionner le grave incendie dans la maison faite en matériaux provisoires ».

L’incendie a donc consumé la maison, tuant ses occupants endormis. Dorothée, Mbega (20 ans), Willy Yene Amougou, Papou Amougou Amougou, douze ans chacun, Urielle Mengue (10 ans), Stéphane Amougou Amougou (8 ans), Cabrel Njike (8 ans), Ngaba Amougou Adrien (4 ans) ne sont plus de ce monde. Dans le bilan, d’un incendie causé par le carburant zouazoua, 7 morts calcinés et deux rescapés gravement brûlés sont dans un état critique.

Et des blessés graves parmi lesquels Ebole Salome, Amougou Morel qui serait déjà pris en charge dans une structure sanitaire de la place. On apprend de Canal 2 que « l’automobiliste voyant l’incendie va se fondre dans la nature ».

Dès lors, une enquête serait ouverte par les forces des maintiens de l’ordre pour en savoir davantage sur les causes de cette tragédie et rassurer la famille meurtrie.