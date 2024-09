Cameroun : Dynamo de Douala a un nouvel entraineur en chef

Le président du club vient de rendre public la composition de la nouvelle équipe chargée d’encadrer les joueurs.

Après la démission de l’entraineur principal Yves Clément Aroga, en raison des tensions au sein du club et de l’irrégularité salariale, la Dynamo de Douala a un nouvel entraineur en chef. Le président du Club Alphonse Bea vient de nommer Ina Ngassa à la tête de l’encadrement technique de son équipe. Le coach aura pour adjoint Jean Pierre Muth. A la préparation physique des joueurs, le président se trouve Serge Patrice Bokagne. L’ancien entraineur des gardiens de buts des sélections nationales Clément Assimba tiendra le poste d’entraineur de gardiens de buts de Dynamo de Douala.

Avant d’aboutir à cette décision, plusieurs autres entraineurs ont été approchés pour assurer l’encadrements de l’équipe de Dynamo de Douala. Les responsables du club ont d’abord contacté le très connu Emmanuel Ndoumbe Bosso. Ce dernier, au regard de l’instabilité du club causée par des crises internes, n’a pas accepté la sollicitation. A sa suite, le club a pris contact avec Benjamin Mongo qui a entrainé Racing Club de Bafoussam la saison dernière. Sa nomination n’ayant pas fait l’unanimité parmi les responsables du club, le président l’a remercié en nommant un nouveau staff.

Avant sa démission, Yves Clément Aroga a poussé la dynamo à produire des résultats encourageants la saison qui s’achève. Son équipe occupe la 8è place au play-off UP. Le défi de son successeur, son adjoint et le reste de l’encadrement technique et d’améliorer les performances de l’équipe et de gagner es trophées. Tout est possible à condition que le climat au sein du directoire du club retrouve la sérénité.