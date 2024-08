Cameroun-enrôlement des électeurs : Elecam fait les yeux doux aux retardataires

L’organe en charge de l’organisation matérielle des élections au Cameroun a lancé le compte à rebours pour la fin des inscriptions sur les listes électorales et poursuit les opérations d’enrôlement sur le terrain en dépit des obstacles.

Les opérations d’inscription sur les listes électorales pour la campagne en cours depuis janvier dernier s’achèvent le 31 août 2024. A quelques semaines de la clôture, Elections Cameroon accélère la campagne d’incitation en ligne. L’organe a lancé le compte à rebours pour rappeler aux retardataires le nombre de jours qui restent avant la fin des opérations. « JJ-24 avant la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Inscrivez-vous avant le 31 août », peut-on lire sur l’affiche publiée ce 07 août.

La communication vise à inscrire davantage de potentiels électeurs pour booster le fichier électoral national. Au 27 juin 2024, le fichier non toiletté comprend 7 823 434 électeurs, un chiffre communiqué par le président du Conseil électoral Enow Abrams Egbe lors de la 2è session ordinaire dudit conseil.

Cependant, les efforts conjugués des partis politiques, des acteurs de la société civile et d’Elecam se heurtent à quelques freins sur le terrain. Ces obstacles sont entre autres la réticence de certains citoyens en âge de voter, le défaut de la carte nationale d’identité chez certains. Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en crise, le déploiement du personnel d’Elecam ainsi que la mobilité des potentiels électeurs sont ralentis par les risques liés à l’insécurité. Le vieillissement des kits d’enrôlement acquis par Elecam en 2012 ne favorise pas non plus les opérations.

Il reste encore une vingtaine de jours pour ceux qui remplissent les critères (avoir au moins 20 ans et sa carte nationale d’identité). Ceux qui ne se seront pas fait inscrire au 31 août 2024, attendront l’opération de révision des listes électorales de l’année 2025 qui sera lancée dès les premiers jours du mois de janvier.