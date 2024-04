Cameroun-entrée Est de Douala : l’avancement physique des travaux estimé à 51,5% ce jour

Au 25 mars 2024, l’état d’avancement était de 50,5% une semaine après le ministère des travaux publics évalue à 51,5%.

La communication autour des chantiers routiers n’aura jamais été aussi intense. Il y a une semaine le Mintp communiquait sur l’état d’avancement de la phase 2 de l’entrée Est de la ville de Douala. A plus de 1% d’avancement, ce même ministère rend encore compte.

Ainsi, au 2 avril 2024, d’une manière générale, on note une légère progression au cours des sept derniers jours, s’agissant de l’ensemble des travaux. « Les prestations relatives aux travaux routiers se poursuivent et les terrassements pour la construction des échangeurs à Yassa et Japoma ont débuté », souligne le ministère géré par Emmanuel Nganou Djoumessi.

L’avancement physique par tâches laisse voir, s’agissant des travaux de chaussée que la couche de fondation dans le sens 1 est exécutée sur 7,040 km et dans le sens 2 sur 1,630 km. La couche de forme déjà mise en œuvre s’étend sur 7,860 km dans le sens 1 et 7,410 km dans le sens 2.

Aussi, pour ce qui est de la couche de base en grave bitume, les résultats de la planche d’essai sont attendus pour la poursuite de sa mise en œuvre. L’on relève par ailleurs que les caniveaux posés pour assurer l’assainissement couvrent un linéaire de 8,620 km. L’avancement physique des travaux est estimé à 51,5% au 2 avril 2024.

Au 25 mars 2024, l’avancement physique des travaux se situait à 50,5% pour une consommation des délais de 72, 6%. L’avancement par tâche faisait état de ce que le dégagement des emprises, le nettoyage dans les deux sens et les remblais dans le sens 1, étaient entièrement réalisés.