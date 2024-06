Cameroun-Entrée Est de Douala : voici le taux d’exécution des travaux

Selon le ministre des Travaux publics, le projet à date s’exécute convenablement.

Au 24 juin 2024 le maitre d’ouvrage du projet routier de l’entrée Est de la ville de Douala évalue le taux d’avancement à 64%. « Le projet s’exécute de manière convenable sur le terrain, même si la priorité demeure le démarrage des travaux de construction des ouvrages », souligne le Mintp.

La mobilisation de l’entreprise MAG SARL est appréciable sur le terrain. « Dans l’attente de la levée des quotas alloués aux sous-traitants locaux pour la construction des ouvrages de Japoma et Yassa et des voies secondaires identifiées, les travaux de chaussée se poursuivent. L’exécution des travaux liés aux bordures de type T3CS3 a démarré sur le tronçon 1, sens 1. ».

Au détail, l’avancement linéaire sur la section courante par tâche révèle que dans le sens 1, les caniveaux posés couvrent un linéaire de 8,67 km et dans le sens 2, 8,120 km de caniveaux ont été posés, avec un rendement qui avoisine 95%. S’agissant de la couche de forme, dans le sens 1 et dans le sens 2, les travaux sont exécutés respectivement sur 8030 ml et 7560 ml.

La couche de fondation est mise en œuvre sur 7,510 km dans le sens 1 et sur 4,450 km dans le sens 2. Entamée depuis quelques semaines, la mise en œuvre de la couche de base en grave bitume est exécutée sur 5,410 km sur le sens 1 et sur 2,660 km pour ce qui est du sens 2