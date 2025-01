Cameroun-Extrême-Nord : le gouverneur autorise la battue d’un éléphant solitaire

Midjiyawa Bakari donne quitus de procéder à la battue administrative du pachyderme qui sème la terreur dans l’arrondissement de Kalfou.

Un éléphant sillonne les villages de l’arrondissement de Kalfou et détruit tout sur son passage. L’animal protégé détruit les cultures des populations locales et autres biens. Le bilan des dégâts fait aussi état d’une personne tuée, informent les sources locales. Suite à ces effets, les populations locales sont entrées en colère. Elles ont manifesté dans les rues et les villages en érigeant des barricades sur la voie publique.

Informé, le gouverneur de la région autorise la battue administrative de l’éléphant solitaire qui détruit les cultures et les biens des populations de l’arrondissement de Kalfou, département du Mayo-Danay. « Les populations pourraient se servir des viandes issues desdites battues si elles le désirent et les trophées seront remis à l’administration locale des Forêts et de la faune territorialement compétente », précise l’autorité administrative.

Le gouverneur a autorisé la battue de cet éléphant en raison non seulement de la terreur qu’il sème dans la localité, mais aussi et surtout à cause de la réaction de la population. Hier lundi, les habitants des villages de l’arrondissement de Kalfou ont bloqué la route nationale n°12. Ils ont érigé des barricades au niveau de Bénoué, à une dizaine de kilomètres du centre de Kalfou. Leur manifestation avait pour objectif de susciter l’action des autorités restées silencieuses depuis que les populations se plaignent des dégâts causés par les éléphants. Outre l’autorisation de la battue administrative faite par le gouverneur, le préfet du Mayo Danay a fait une descente sur les lieux.