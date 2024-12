Cameroun-Fecafoot vs Minsep : Samuel Eto’o soutient que les modifications statutaires de la Fecafoot sont légales

Le président de la fédération camerounaise de football répond à une correspondance du ministre des Sports et de l’Education civique exigeant les motifs des modifications statutaires.

L’Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football du 16 novembre dernier a procédé aux modifications des articles 19, 23, 25, 36, 39, 46, et 84 des statuts de la Fecafoot. Suite à cette modification et à la saisine du ministre par ceux que Samuel Eto’o appelle les « ennemis du football camerounais », le Pr Narcisse Mouelle Kombi a demandé au président de la fédération, dans une correspondance, de lui « faire tenir l’exposé des motifs desdites modifications ou tout autre document explicatif de leur fondement ». Toutes choses permettant de donner un avis de conformité préalable à l’entrée en vigueur des statuts modifiés.

En réaction à cette exigence, Samuel Eto’o soutient que les modifications sont applicables. L’ancien capitaine des Lions indomptables en donne les raisons. D’abord, selon lui, le président du comité exécutif de la Fécafoot a convoqué l’Assemblée générale dans le respect des textes. Les modifications intervenues ne violent aucune disposition légale ou règlementaire. Ensuite, les collaborateurs du ministre des Sports, Tjom Thomas Roger sous-directeur des normes et Njome Nsko Gaston chef de cellule de la réglementation ont aux côtés des deux représentants du ministre de l’administration territoriale pris part à cette rencontre en qualité de commissaires du gouvernement. Mais ils n’ont formulé aucune objection.

Enfin, selon Eto’o, le contrôle de conformité dont parle le ministre est un contrôle de légalité, servant à vérifier le respect des lois. « Il ne constitue point un contrôle de l’opportunité, ni un mécanisme de sanction des statuts régulièrement adoptés ou modifiés des associations sportives (…) Ce contrôle ne saurait non plus servir de prétexte pour questionner les motifs d’une révision statutaire adoptée par une fédération sportive dans le strict respect des lois et règlements applicables », argue le président de la Fédération.

Par conséquent, la Fédération camerounaise de football affirme que les modifications statutaires intervenues le 16 novembre 2024 sont applicables puisqu’elles ne violent pas les dispositions légales et règlementaires. Elle demande de manière subtile au ministre des Sports de se servir de la copie des statuts modifiés pour donner son avis de conformité.