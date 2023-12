Cameroun-fête de fin d’année: les musiques obscènes interdites 

C’est par une note que le ministre d’Éducation de base a invité les délégués régionaux à veiller au respect de cette ordonnance.

Comme il est de coutume chaque fin d’année, dans de nombreux établissements scolaires, une fête est organisée à la veille du départ en congés. Pour la plupart, il s’agit d’un moment festif principalement pour les enfants de la maternelle. On y retrouve de nombreuses animations et autres loisirs. Cette année, ces fêtes connaissent une mutation et ne se déroulent pas comme souvent dans de nombreux établissements du pays. Ceci à cause d’une note ministérielle sortie il y a quelques jours.

Le ministre chargé de l’Education de base, le Pr. Laurent Serge Etoundi Ngoa a instruit le respect de l’ordonnance n 003/B/1464/MINEDUB/SG/DSSAPPS du 04 mai 2016 qui interdit de jouer des musiques à caractère immoral. Pour veiller à son respect, il a également demandé récemment aux délégués régionaux de son département ministériel de superviser les activités culturelles des écoles dans le cadre des fêtes de fin d’année.

« Je tiens à rappeler que cette musique véhicule des messages contraires aux valeurs véhiculées par l’éducation au Cameroun, et contribue à ternir l’image de l’école camerounaise et, par extension, de notre pays. Afin de mettre fin à cette pratique malsaine, je vous donne instruction de veiller à ce que les termes de la note susmentionnée soient scrupuleusement respectés lors des cérémonies de célébration de l’école. »