Cameroun : fin de partenariat entre la Fecafoot et One All Sports

La Fédération camerounaise de football résilie le partenariat avec l’équipementier des Lions indomptables pour non-respect des engagements contractuels.

Le partenariat entre la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) et l’habilleur des sélections nationales de football du Cameroun prend fin. Dans un communiqué en date du 06 août dernier, l’instance faitière du football camerounais annonce la résiliation du contrat de partenariat pour non-respect des engagements de la part de la marque « One All Sports ». Mais, jusqu’en septembre prochain, les sélections nationales de football continueront d’arborer les produits « One All Sports ». Le partenariat prendra effectivement fin au terme des compétitions prévues au cours de ce mois-là.

La Fédération camerounaise de football procèdera par la suite à la sélection d’un nouvel équipementier sur la base d’un appel d’offre. A ce sujet, dans l’opinion, les voix s’élèvent pour proposer des critères de sélection. Certains demandent de retenir un équipementier bien connu sur la scène internationale. D’autres proposent une marque locale pour donner des emplois aux jeunes camerounais. Parmi des propositions, il y a l’ouverture au public de la signature du contrat de partenariat entre la Fecafoot et le nouvel équipementier.

La rupture des relations entre les deux partenaires suscite l’étonnement. Il y a peu, la Fecafoot a procédé à la rupture de partenariat avec le français Coq Sportif et a préféré se lier à l’Américain « One All Sports ». A la suite de la sélection de One All Sports, la Fecafoot a été fort critiquée d’avoir retenu une entreprise inconnue, n’ayant pas de réelle base historique dans le football. Dans un entretien à la chaine de télévision canal 2 international en 2022, Samuel Eto’o Fils a déclaré que One All Sports était le meilleur équipementier pour les sélections nationales de football du Cameroun. L’entreprise américaine basée en Thaïland devait sur la base du contrat de partenariat verser un milliard de franc CFA à la Fécafoot, offrir un bus VIP aux Lions indomptables. Alors que l’affaire avec Coq Sportif n’est pas clause, celle avec One All Sports s’ouvre.