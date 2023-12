Cameroun-Football : les arbitres en grève contre la Fécafoot

Les hommes en noir du championnat national de football protestent depuis ce matin, réclamant des arriérés de salaire.

« Trop c’est trop ». C’est le message rédigé sur les pancartes. Cette fois-ci, les manifestants ne sont pas des enseignants, mais des arbitres de football. Ces derniers n’ont pas reçu leur salaire depuis sept mois. Ils se plaignent également du coût des primes de match, qui s’élèvent à 15.000 francs par match, et du non paiement des primes des deux dernières éditions de la Coupe du Cameroun.



Pour faire entendre leurs doléances, ils se sont rendus au siège de la Ligue régionale du Centre et ont exigé que la Fédération camerounaise de football honore ses engagements.

Les conditions de travail des arbitres ont été l’objet de nombreuses polémiques récemment. Serge Branco, un proche de la Fécafoot déplorait cette situation sur un plateau de télévision il n’y a pas longtemps, « Est-ce que les arbitres de nos championnats ont un salaire ? Si oui, lequel ? Est-ce que les arbitres de nos championnats ont des contrats ? Sont-ils assurés ? Sont-ils affiliés à la CNPS – Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ? »