Cameroun-Football : les Secrétaires généraux de club formés à la gestion du programme Fifa-Connect

La Fédération camerounaise de football organise des sessions de formation à l’endroit des clubs masculins et féminins.

La Fécafoot poursuit ses efforts de professionnalisation du football camerounais. Les 1er et 2 août, elle organise à l’intention des secrétaires généraux des clubs professionnels masculins et féminins des sessions de formation sur la gestion du programme Fifa Connect.

Les sessions se tiendront au Centre d’Excellence de la CAF à Mbankomo. Les clubs amateurs masculins et féminins ne seront pas en reste. Au même endroit, mais du 22 au 26, ils seront également formés au programme de la Fédération Internationale de Football Association (Fifa).

Le programme FIFA Connect permet aux associations membres de la FIFA d’enregistrer systématiquement leurs parties prenantes et de suivre la carrière des joueurs, des entraîneurs et des arbitres, où qu’ils se trouvent dans le monde. Il aide les associations à atteindre trois objectifs principaux: construire une base solide en assurant la conformité avec les obligations réglementaires, en analysant les informations collectées et en obtenant des statistiques clés sur les parties prenantes et les compétitions.

Cela permet de disposer d’une base de données des joueurs évoluant dans les clubs et d’éviter des situations telles que les doubles identités.