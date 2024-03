Cameroun-Fraude : saisie de 9 720 bouteilles de « Reaktor Nigeria » au Sud-Ouest

L’annonce a été faite par la Douane camerounaise.

Les éléments de la Brigade Commerciale des Douanes d’Idenau ont effectué la saisie de 135 sacs contenant 72 bouteilles chacun, soit un total de 9.720 bouteilles de boissons de la marque « Reaktor Nigeria » a annoncé la Douane. Le butin provenait du Nigéria à bord d’une embarcation artisanale.

« Malgré l’imbroglio sur le terre-plein du Port d’Idenau qui n’a pas permis d’identifier les propriétaires de ces colis, la vigilance des gabelous aura néanmoins permis de déjouer une fraude préjudiciable aux intérêts de l’Administration des Douanes et à ceux du partenaire Sources Du Pays », souligne la Douane.

« Les produits camerounais du partenaire ne subissent pas ainsi les effets de la concurrence déloyale. C’est aussi cela l’expression du partenariat, consacré en thématique centrale pour l’année 2024 par l’Organisation Mondiale des Douanes. La surveillance douanière demeure active aux frontières et à l’intérieur du territoire national », ajoute l’administration.

Lutte contre la fraude

Dans le but de lutter contre la fraude, la dernière actualité de la Douane date de janvier 2024. Date à laquelle la Direction générale des douanes (DGD) et l’Agence nationale d’investigation financière (ANIF) ont signé à Yaoundé un accord de collaboration visant à lutter conjointement contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération ainsi que la lutte contre la fraude douanière.