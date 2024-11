Cameroun-Gabon : plus de 62 milliards FCFA pour les travaux sur Olounou-Oveng

Le projet va permettre de construire une section routière qui s’étend sur une longueur de 70 km sur un profil de 1X2 voies. Les travaux intègrent en outre la construction de 13 ponts d’un linéaire total de 260 ml, l’aménagement des carrefours, la réalisation de 59 ouvrages de drainage, la réalisation des signalisations horizontale et verticales, des équipements de sécurité et plusieurs aménagements connexes au profit des populations riveraines. La structure de la chaussée arrêtée prend en compte le trafic frontalier et comporte une couche de fondation de 25 cm en grave latéritique, une couche de base de 20 cm en grave concassée 0/31,5 et une couche de roulement en béton bitumineux semi grenu.

Le ministère des Travaux publics a relevé que, sur le terrain, les premiers engins sont visibles et plusieurs activités ont démarré, notamment le nettoyage de l’emprise, les levés topographiques, le piquetage, les études géotechniques, les études hydrauliques, la recherche des carrières, le traitement des points critiques et les installations, entre autres.

« Au moment où les travaux sont officiellement lancés, les sites de carrières sont identifiés, les études devant conduire à la validation de la polygonale sont quasiment achevées et une première batterie d’engins est sur le terrain, conformément aux termes du contrat. Bien plus, le personnel-clé de l’entreprise est engagé à respecter les délais d’exécution du projet, de même que la mission de contrôle est mobilisée ».

Dans son allocution d’ouverture, le Ministre des Travaux Publics, Emmanuel Nganou Djoumessi a mis l’accent sur la conformité des travaux à réaliser et au respect du cahier des charges assigné à chaque acteur du projet. Il a engagé l’ensemble de l’équipe-projet à maintenir la cadence observée depuis un mois, afin d’atteindre les objectifs visés à travers la mise en œuvre du projet.

La durée de réalisation des travaux est de trente-six (36) mois. Le coût prévisionnel hors-taxe du projet se décline ainsi qu’il suit : 48 500 542 854 f cfa pour la route, soit 695 447 990 f cfa au km, 4 546 970 998 fcfa alloués à la construction des ponts, soit 17 488 350 fcfa par ml, 5 844 103 885 fcfa de provision pour la construction d’un poste de pesage, d’un poste de péage automatique, d’un poste de comptage et la mise en œuvre d’un plan de gestion environnemental et social au bénéfice des populations en collaboration avec les magistrats municipaux concernés et prenant en compte, la construction des projets connexes et 3 354 401 106 f cfa de provision pour la mission de contrôle technique et géotechnique, pour un coût global hors taxe du projet chiffré à 62 246 018 843 f cfa.