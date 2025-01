Cameroun-Gendarmerie nationale : deux commandants de brigade suspendus

La décision du secrétaire d’Etat à la Défense, Galax Etoga, met les deux adjudants-chefs à la disposition des Etats-majors de leurs légions respectifs.

Le commandant de la brigade de gendarmerie territoriale d’Ayos (région du Centre), Evah André Demaison et le commandant de la brigade de gendarmerie territoriale d’Atok (Région de l’Est) sont suspendus de leurs fonctions. Ils sont respectivement mis à la disposition des États-majors de la légion de gendarmerie du Centre et de l’Est, apprend-on d’un message du secrétaire d’Etat à la Défense chargé de la gendarmerie. Galax Etoga invoque la « faute lourde » comme motif de la sanction des deux responsables.

Pour assurer la continuité du service depuis le 20 janvier dernier, leur hiérarchie remet le commandement aux sous-officiers supérieurs les plus anciens dans le grade le plus élevé. Et ce jusqu’à la nomination de nouveaux commandants de brigade.

La décision tombe trois jours après le début de l’opération « Araignée » déployée par la gendarmerie nationale dans le département du Nyong et Mfoumou en général, et d’Ayos en particulier. Le premier bilan de cette opération coup de poing fait état de l’interpellation d’au moins 126 suspects. Certains étaient en possession d’armes de calibre 12, des stocks de tramadol de cannabis et autres drogues, d’effets militaires. Un jeune homme a été interpellé autour de minuit étant en possession de 120 millions de francs CFA rangés dans un sac à dos. L’opération engagée par la légion de gendarmerie du Centre s’inscrit dans le cadre de l’assainissement des périphéries de la ville de Yaoundé.