  Cameroun-Guinée équatoriale : les acteurs de la négociation transfrontalières honorés  

C’est au cours d’une cérémonie qui s’est tenue au siège de la Société nationale des hydrocarbures, le 15 décembre, que les parties prenantes de l’accord transfrontalier ont été décorées.

C’est au total, 13 représentants du Cameroun et de la Guinée équatoriale qui on travaillé au succès de l’accord bilatéral sur le projet de champ pétrolier et gazier transfrontalier de Yoyo-Yolanda. L’accord porte sur l’exploitation conjointe de champs d’hydrocarbures transfrontaliers. L’accord a été signé par le président Paul Biya du Cameroun et Teodoro Obiang Nguema de la Guinée équatoriale le 17 mars 2023.

Les acteurs qui ont œuvré à la réussite de cette négociation viennent d’être distingués. C’est le résultat de la décision du Président Paul Biya. Et il l’a fait en leur décernant la médaille d’excellence. Les médailles ont été remises le 15 décembre 2023 par le ministre par interim des Mines, de l’Industrie et de l’Avancement technologique, le professeur Fuh Calistus Gentry.

La cérémonie s’est déroulée au siège de la Société nationale des hydrocarbures. Elle s’est déroulée en présence du ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo’o Ayolo, du directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, Adolphe Moudiki, et du ministre du Plan et de la Diversification économique de la Guinée équatoriale, Gabriel Mbaga Obiang Lima.

Gabriel Mbaga s’exprimant devant la presse souligna, « pour nous, il s’agit d’un très bon exemple de coopération Sud-Sud et d’un bon exemple d’Afrique travaillant à résoudre des problèmes pour son propre développement. J’espère que la prochaine fois, nous aurons une autre cérémonie pour le lancement du projet. «

Les experts estiment que le champ Yoyo/Yolanda contient 2 500 milliards de pieds cubes de gaz, dont 84 % se trouvent au Cameroun.