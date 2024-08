Cameroun : hommage de l’UPC-MANIDEM à Suzanne Kala Lobe

Le Manifeste national pour la restauration de la démocratie retrace les 20 ans d’action militante de la journaliste Suzanne Kala Lobe, décédée le 1er août 2024 des suites de maladie.

« Dès ses 18 ans au début des années 1970, Suzanne Kala Lobè s’engage à l’Union Nationale des Etudiants du Kamerun (UNEK), Mouvement étudiant et patriotique. Elle cultive ses convictions sur la nécessité de parachever le processus engagé pour l’indépendance véritable du pays, la nécessité d’un Kamerun débarrassé des oripeaux du système colonial et au service de la jeunesse et des populations. Elle y cultive son art de l’argumentation et y met sa pugnacité.

Au milieu des années 1970, elle participe au Manifeste National pour l’Instauration de la Démocratie (MANIDEM), mouvement conçu pour relancer la lutte patriotique et reconstruire l’UPC après l’odieux assassinat de son dernier chef historique Ernest Ouandié. Toujours dans le combat pour un Kamerun Nouveau, à la suite du MANIDEM elle sera admise dans les rangs de l’UPC. Avec toutes celles et ceux de sa génération engagés dans ce combat, elle a contribué au retour du multipartisme et de la liberté d’expression en général, après des années de plomb et de sang durant lesquelles l’UPC a payé un très lourd tribut. Suzanne Kala Lobè deviendra une cadre chevronnée de la lutte et occupera diverses responsabilités :

– rédactrice de La Voix du Kamerun (organe central de l’UPC dont la parution avait repris dans les années

1970 après une très longue interruption) ;

– formatrice et l’une des responsables du Mouvement féminin, après avoir été formée elle-même à

l’école des cadres du parti ;

– membre de l’équipe de rédaction de la Charte nationale des Femmes kamerunaises ainsi qu’au journal des femmes Menzui Nje Nshe (Femmes Nouvelles en langue Baganté). Dans ces années la présence de Suzanne Kala Lobè au combat pour l’instauration de la démocratie dans notre pays est totale (même si nous en sommes à déplorer la régression vers le multipartisme de façade d’aujourd’hui). Douée d’un talent artistique, Suzanne Kala Lobè a été l’une des chanteuses de Djala Li Lon, groupe artistique créé par Yves Beng et qui a de magnifiques chants et musiques patriotiques à son actif. Elle a interprété de nombreuses chansons que nous aurons toujours plaisir à écouter.

Dans ce combat difficile pour la démocratie, l’indépendance véritable et le développement du Kamerun au service des populations, Suzanne Kala Lobè a fait sa part.

Le combat continue.

Le 3 août 2024

Pour le Bureau du Comité Directeur

EPANYA Augusta, MOUTOUDOU Albert »