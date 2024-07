Cameroun-Hôpital régional de Bafoussam : le comité de gestion approuve le budget du premier trimestre

Le conseil d’administration s’est réuni le 26 juillet sous la conduite de son président et président du Conseil régional de la région le Dr Jules Hilaire Foka Foka.

L’hôpital régional de Bafoussam sera en mesure d’offrir de meilleurs soins à ses patients. Son conseil d’administration s’est réuni vendredi dernier. Il a approuvé un budget d’un montant de 1 milliard 171 millions de francs CFA pour le premier trimestre. Ce budget s’élève à 1,171 milliard de francs CFA.

Selon le Pr. Enow Orock George, directeur de l’institution, ce budget permettra au centre d’oncologie de disposer de meilleurs équipements. Le centre comprend un centre de dépistage et de traitement gratuit du cancer du col de l’utérus.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la modernisation des services de l’hôpital. Le président du comité de gestion, le Dr Jules Hilaire Foka Foka, a félicité l’hôpital pour cette initiative.

Il a saisi l’occasion pour saluer la qualité du travail et a invité la population à bénéficier de l’expertise de cette institution. « L’hôpital régional de Bafoussam dispose désormais d’une unité de dépistage et de traitement du cancer du col de l’utérus, au grand bonheur de la communauté. Le cancer du col de l’utérus est un problème majeur de santé publique en Afrique. Il s’agit d’un véritable sujet de préoccupation pour les femmes et l’hôpital régional de Bafoussam dispose désormais d’une unité pour faire face à ce problème. Il faut noter que le directeur de l’hôpital est également professeur d’anatomie pathologique et que la présence d’un oncologue est un atout majeur. Je pense qu’il est important que les gens en profitent. »